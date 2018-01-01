بالصور: هذا ما فعلته "كارمن" بفرنسا في رأس السنة

العالم - اوروبا

توقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح الى 140 كيلومتر في الساعة.

وكانت السلطات الفرنسية قد توقعت وصول العاصفة صباح الاثنين، لتصل بعد ظهر الأحد مصاحبة بهطول أمطار غزيرة غرب البلاد و رافقتها رياح شديدة.

من جهتها وكالة الأرصاد الفرنسية توقعت بأن تتحول "كارمن" الى عاصفة مع إقترابها من السواحل الفرنسية.

و أضافت الوكالة بأن الرياح الشديدة سيتسع نطاقها لتصل سرعة الرياح الى 140 كيلومترا في الساعة، على ساحل الأطلسي.

يذكر بأن "كارمن" هي العاصفة الثالثة التي تضرب أوروبا بعد "آنا" و "برونو".

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