بالفيديو: غارات سعودية بلا هوادة تطحن مدنيين تحت انقاض منازلهم

العالم - اليمن

غارات هستيرية يشنها طيران تحالف العدوان السعودي على عدد من المدن والمناطق اليمنية مما ادى الى استشهاد اربعة مواطنيين واصابة خمسة اخرين، وافادت المصادر اليمنية ان طيران العدوان السعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية الشغادرة بحجة كما شن سلسلة من الغارات على نهم وعلى مزرعة بمديرية التحتيا في الحديدة.

وفي صعدة شمالي اليمن استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية. وكانَ أربعةٌ وثلاثون يمنياً قد استشهدوا في جرائم متفرقة نفذها طيران العدوان السعودي بمحافظةِ الحديدة، بينهم 10 نساء استشهدن جراء غارة سعودية على مزرعة في مديرية الخوخة، كما استُشهد أكثر من عشرين مواطناً في غارات مماثلة استهدفت سيارات مدنية عند مدخل مديرية الجراحي في الحديدة.

ميدانيا أكد مصدرٌ عسكريٌ يمني مقتل اربعة جنود سعوديين بعمليات قنص استهدفتهم في موقعي المعنق والكرس وقريةِ حامضة بجيزان.‏‎ كما لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه قنصاً في جبل سبحطل بعسير.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير وخلف مثلث العشة في نجرا ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في منفذ الخضرا. وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة عرق الأبتر بنجران.

واما في تعز فقد فجر عناصر القوات اليمنية المشتركة مدرعتين وآلية شمال يختل بالمحافظة، وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان دمروا الأليات بعبوات ناسفة.

وفي مأرب استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في وادي ربيعة وكوفل بصرواح بعدد من القذائف.

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