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قتيلان في هجوم على محل بيع خمور في القاهرة

قتيلان في هجوم على محل بيع خمور في القاهرة
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور، غربي العاصمة المصرية، في الساعات الأولى من يوم الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018، إلى قتيلين، وفق وسائل إعلام محلية.

العالم-مصر

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر أمنية وطبية لم تسمها، أن ضحايا الهجوم المسلح على محل بيع الخمور بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة ارتفع إلى قتيلين، مشيرة إلى أن إطلاق النار من الجاني المسلح كان عشوائياً.

ولم يصدر بيان عن وزارتي الداخلية أو الصحة حول الحادث حتى الساعة 5:00 ت.غ.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، عن مصدر أمني أن "مسلحاً أطلق النار تجاه محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن مقتل شخص يدعى أشرف بولس وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم) بينهم شقيقه".

وذكرت أن التحريات الأمنية الأولية تشير إلى أن المسلح كان يستقل توك توك (دراجة نارية ذات 4 عجلات) توقف أمام محل لبيع الخمور بالعمرانية بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة)، وأطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هارباً".

ويأتي الحادث بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، بعد يومين من مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أقباط، وإصابة 5 آخرين إثر هجوم مزدوج، تبناه لاحقاً تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف كنيسة "مارمينا"، ومحلاً تجارياً يملكه قبطي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.

وعشية ليلة رأس العام الجديد، أعلنت السلطات المصرية إجراءات التأمين بمحيط الكنائس مع بدء احتفالات عيد الميلاد، تحسباً لوقوع عمليات إرهابية.

ويحتفل الأقباط في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح عشية 25 ديسمبر/كانون الأول طبقاً للتقويم الغربي، وفي 7 يناير/كانون الثاني المقبل بحسب التقويم الشرقي، وتشهد الأيام البينية احتفالات يومية في المتنزهات ودور العبادة.

المصدر: هاف بوست

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