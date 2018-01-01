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مصادر يمنية:استشهاد واصابة عشرات المدنيين اثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة
ا ف ب: الزعيم الكوري الشمالي يقول إن زر إطلاق السلاح النووي بات موجودا على مكتبه
ا ف ب: كيم جونغ-اون يقول إنه يجب على كوريا الشمالية أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمجد أبوسفاقة وعبدالكريم عبد الدايم عقب اقتحامها مدينة طولكرم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية
ا ف ب: مقتل 10 أميركيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
بالفيديو: مشهد يثير استفزاز ذوي الاسرى الفلسطينيين
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الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش
تظاهر فلسطينيون أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة الغربية احتجاجاً على إساءة الاحتلال الاسرائيلي لذوي الأسرى وتضامناً مع الأسيرة عهد التميمي التي تحاكم أمام المحاكم العسكرية.
العالم
-
فلسطين
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
103-10
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#كيان الاحتلال الاسرائيلي الاسرى الفلسطينيين
#اساءة اسرائيلية الصليب الاحمر
#الضفة الغربية احتجاجات
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