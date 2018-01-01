امين السيد: خيار التسوية لا ينتج سوى الاستسلام والإهانات

العالم - لبنان

كلام امين السيد جاء خلال الاحتفال الحاشد الذي نظمه "حزب الله" في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، إحياء لأربعين حمد ناصر الدين، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي، عوائل الشهداء، وفد من حركة التوحيد في الشمال، وفعاليات وحشد من الأهالي.



وقال السيد: "صحيح أن خيار المقاومة فيه تضحيات، لكن فيه كرامة واستعادة للحقوق، أما خيار التسوية والمفاوضات فلم ينتج سوى الاستسلام والإهانات، وتضييع الحقوق على مستوى قضية الأمة الأساسية فلسطين".



وختم: "ان الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل وبعض الدول العربية، كلهم متواطئون، وبالتالي ليس هناك قيمة للعرب والمسلمين وللمقدسات والحقوق في السياسة الاميركية، فنحن بنظرهم أعداء، ولا نستطيع أن نتعاون معهم لاستعادة حقوقنا".

الوكالة الوطنية للاعلام - لبنان

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