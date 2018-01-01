عمليات سامراء تطلق عملية لتطهير ثلاث مناطق في القضاء

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان لها "انطلقت منذ الصباح الباكر قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء 74 وألوية 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عن م اتبقى من خلايا داعش الإرهابي".

وأضافت، أن "العملية تأتي بعد هجومين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 جريح".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية في سامراء تنفذ بين الحين والآخر عمليات واسعة النطاق من أجل تعقب المطلوبين وتطهير المناطق التي تصدر منها تهديدات للأمن.

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