الجيش اليمني يسيطر  على سلسلة جبال القرن في لحج

العالم - مراسلونا

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية خاضت معركة عنيفة ضد القوات الموالية لتحالف العدوان السعودي وشنت هجوماً واسعاً من عدة محاور متزامناً مع إسناد مدفعي وصاروخي تمكنت خلاله من السيطرة على السلسة الجبلية (جبل القرن) الواقع في شعب الأوسط بمنطقة الجوازعة وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان.

وبسيطرتها على جبل القرن تفرض قوات الجيش واللجان سيطرة نارية على كامل مناطق شعب الأوسط ومنطقة طور الباحة، كما ان تقدمها قبل ذلك وسيطرتها على جبل الركيزة يضعها على مقربة من قاعدة العند الاستراتيجية بمحافظة لحج.

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