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اليمن .. معاناة الاسر النازحة عن الحديدة

الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

والان ننتقل الى اليمن وتحديدا الى محافظة الحديدة حيث اضطرت اعداد كبيرة من الاسر الى النزوح عنها بسبب العدوان السعودي المتواصل عليها، وتعاني هذه الاسر النازحة مختلف انواع العذاب بسبب البعد عن مناطقها وسوء الاوضاع في باقي المناطق بسبب استمرار عمليات القصف واستهداف البنى التحتية.

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