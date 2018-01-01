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روحاني : الانتقادات والاحتجاجات ليست اقتصادية فقط ويمكن حلها عبر الاستماع لها والتعاون بين كافة الجهات
روحاني : الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا
روحاني : اذا اقتضت الضرورة سينزل الملايين من ابناء الشعب للشارع دعما للنظام الاسلامي وتنديدا بأعمال الشغب
مصادر يمنية:20 شهيدا و8 جرحى كحصيلة اولية لاستهداف طيران العدوان سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر يمنية:استشهاد واصابة عشرات المدنيين اثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة
ا ف ب: الزعيم الكوري الشمالي يقول إن زر إطلاق السلاح النووي بات موجودا على مكتبه
ا ف ب: كيم جونغ-اون يقول إنه يجب على كوريا الشمالية أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ
اليمن .. معاناة الاسر النازحة عن الحديدة
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الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش
والان ننتقل الى اليمن وتحديدا الى محافظة الحديدة حيث اضطرت اعداد كبيرة من الاسر الى النزوح عنها بسبب العدوان السعودي المتواصل عليها، وتعاني هذه الاسر النازحة مختلف انواع العذاب بسبب البعد عن مناطقها وسوء الاوضاع في باقي المناطق بسبب استمرار عمليات القصف واستهداف البنى التحتية.
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
#اليمن
#العدوان السعودي
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