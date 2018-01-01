وزير الدفاع : الأعداء يسعون لإثارة الفوضى في إيران

العالم ـ إيران

وفي إشارة لأحداث الأيام الأخيرة شدد العميد حاتمي على ضرورة تفويت الفرصة على المؤامرات والفتن التي يحيكها الأجانب، عبر الوحدة والانسجام الوطني؛ لافتا الى أن "الأعداء يحاولون تحريض الشارع الإيراني في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية عبر حثّهم على نشر الفوضى".

واردف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة قائلا : إن الاستكبار العالمي وأعداء الوطن يسعون للفوضى وعدم الاستقرار في ايران.

وشدّد العميد حاتمي على ضرورة أن تكون متابعة متطلبات الشعب ضمن أطر القانون والنظام والأمن؛ مضيفا: لقد برهن شعبنا على مدى 40 عاما على اتباعه الطرق القانونية من اجل الوصول الى حقوقه ومتابعتها.

ونوّه العميد حاتمي على أن الحكومة وجميع الأجهزة العاملة فيها لن تدخر أي جهد من أجل حل مشاكل الشعب؛ مصرحا: الخفاظ على الهدوء والنظام، وتطبيق القانون وتعزيز الوحدة والانسجام ومتابعة المطالبات الشعبية هي أفضل الطرق من أجل فرض النظام والأمن العام وأفضل استجابة لحاجات الشعب.

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