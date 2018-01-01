ماكرون: 2018 سيكون "حاسما" لمستقبل أوروبا

العالم - اوروبا

وقال الرئيس الفرنسي إن هذا العام سيكون "حاسما" بالنسبة للدول الأوربية والاتحاد ككل.

وأوضح ماكرون: "بالنسبة لأوروبا، العام 2018 سيكون حاسما، وأنا أشارك في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن أوروبا جيدة لفرنسا، ولن تكون فرنسا قادرة على تحقيق النجاح دون أوروبا قوية".

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن أوروبا يمكن أن تصبح مركزا جديدا للسلطة بسبب إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية حسب تعبيره. وأن تدافع عن مصالحها الخاصة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين.

المصدر: روسيا اليوم

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