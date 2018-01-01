أمنية ديالى تعلن مقتل مفتٍ بتنظيم "داعش" 

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وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني إن "مفتي الزور في تنظيم داعش قتل مع عدد من مرافقيه بعملية نوعية جرت في أطراف حوض الزور (45كم شمال شرق ب‍عقوبة) نفذها الحشد الشعبي والجيش باسناد من قبل الطيران الحربي مساء يوم امس".

واضاف الحسيني، أن "أكثر من 30 قياديا في داعش ضمن ما يسمى بولاية ديالى قتلوا خلال 2017 وهذا يمثل ضربة قوية للتنظيم"، مؤكداً أن "الاجهزة الاستخبارية كان لها دور مميز في عمليات تعقب ورصد خلايا التنظيم وقياداته".

و أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، أمس الأحد، مقتل أمير جديد في تنظيم "داعش" بعملية نوعية شمال شرق المحافظة، فيما أكدت إنهاء ثلاثة "بؤر داعشية" خلال اليومين الماضيين.

يذكر ان الأجهزة الأمنية دمرت عدة مضافات "داعشية" خلال اليومين الماضيين في وادي ثلاب وحاوي العظيم وقتل بعض مسلحي التنظيم.

المصدر: السومرية نيوز

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