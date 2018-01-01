"تفاهمات" لتشكيل لجنة عليا للحوار بين بغداد واربيل

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وقال الكناني إن "هناك مبادرة طرحها رئيس الجمهورية للحوار بين بغداد واربيل وارسل خلالها رسالة الى طرفي الازمة اضافة الى الامم المتحدة"، مبينا أن "هناك تفاهمات بتشكيل لجنة عليا للحوار برعاية رئيس الجمهورية، ونتمنى ان تسفر الايم القادمة عن انضاج تلك الرؤية".

واضاف الكناني، أن "جميع الاطراف ابدت رغبتها بالاعداد للحوار لكن حتى اللحظة لا توجد جهة محددة لرعاية الحوار، بالتالي اصبحت الفكرة بان تشكل لجنة برعاية رئيس الجمهورية"، متمنيا أن "تبدأ تلك الحوارات الاسبوع المقبل، لكنها فعليا لم يتم تحديد توقيتات معينة لانطلاقها لحين الوصول الى خطوط عامة للانطلاق بها".

وكان شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية بين، الاثنين (25 كانون الاول 2017)، أن دورالأمم المتحدة في الحوار المرتقب بين بغداد وأربيل سيقتصر على الإشراف الفني، مشيراً إلى أن تفاصيل الحوار تضعها الأطراف المعنية بالأزمة، كاشفا عن إرسال معصوم ثلاث رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل، متوقعاً أن يبدأ الحوار بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

المصدر: السومرية نيوز

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