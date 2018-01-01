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بوتين يكشف "سرا غريبا" عن عاداته الشخصية.. فما هو؟!

بوتين يكشف
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أن شهرته لم تؤثر يوما على عاداته، لأنه حاول دائما أن يتصرف كما لو أنه مراقب وباستمرار.

العالم - منوعات

وقال بوتين للقناة الأولى في التلفزيون الروسي، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى اليوبيلية: "ما زلت أحاول أن أكون دائما شخصا غير مشهور وغير عام".

وردا على سؤال حول ما إذا كان على الشخص التخلص من عاداته عندما يصبح مشهورا، ولا سيما عندما يبدأ بالظهور في كثير من الأحيان في مشاهد علنية، أجاب بوتين : "كلا".

وقال: "قد يبدو غريبا قولي لا، لماذا؟ لأن عادات كل شخص بيّنة حقا، ولكن في حياتي سابقا حاولت دائما أن أتصرف كما لو أني تحت المراقبة دوما وباستمرار. ولذلك، وهذا أمر غريب، لكنه حدث". "وتساءل بوتين هل تعين علي أن أغير جذريا عادة ما في حياتي؟، ربما لا".

يذكر أن برنامج "فريميا" الإخباري احتفل يوم الاثنين، 1 يناير/كانون الثاني الجاري، بالذكرى السنوية الـ50 لانطلاقته على شاشة القناة التلفزيونية الأول.

وأقيم لهذه الغاية احتفال على القناة الأولى قدّمه الصحفي كيريل كليمينوف والمذيعة آنا شاتيلوفا.

وأذيعت الحلقة الأولى من هذا البرنامج الإخباري للمشاهدين في 1 يناير/ كانون الثاني عام 1968. وعلى مدى عقود عديدة، أصبح هذا البرنامج معيار الصحافة التلفزيونية الإخبارية، ومنه انطلق الكثير من الصحفيين السوفيت إلى عالم الشهرة، ومن ثم تبعهم فيما بعد العديد من الصحفيين الإخباريين في التلفزيون الروسي.

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