البث المباشر
مراسل العالم: مقتل وجرح عدد من المرتزقة بإطلاق القوات اليمنية صاروخ زلزال2 على تجمعاتهم في حليف بمديرية الغيل بالجوف
مراسل العالم: شهيد و3 جرحى باستهداف المسلحين لحرستا وجرمانا بريف دمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر
مراسل العالم: شهيد و3 جرحى باستهداف المسلحين حرستا وجرمانا بريف دمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر
روحاني : الانتقادات والاحتجاجات ليست اقتصادية فقط ويمكن حلها عبر الاستماع لها والتعاون بين كافة الجهات
روحاني : الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا
روحاني : اذا اقتضت الضرورة سينزل الملايين من ابناء الشعب للشارع دعما للنظام الاسلامي وتنديدا بأعمال الشغب
مصادر يمنية:20 شهيدا و8 جرحى كحصيلة اولية لاستهداف طيران العدوان سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر يمنية:استشهاد واصابة عشرات المدنيين اثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية

إصابات بانفجار قنبلة ليلة رأس السنة في إيطاليا

إصابات بانفجار قنبلة ليلة رأس السنة في إيطاليا
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "ستامبا" الإيطالية أن 4 أشخاص أصيبوا بجراح نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع ليلة رأس السنة الميلادية فى تورينو بإيطاليا .

العالم - اوروبا 

وذكرت الصحيفة أن رجال الشرطة عثروا خلال التفتيش على 12 عبوة ناسفة أخرى يدوية الصنع وكمية من الطلقات.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة إلى أن الانفجار وقع في إحدى ضواحي المدينة. وقالت الصحيفة إن العبوة الناسفة كانت مخبأة في حاوية للقمامة.

وأسفر التفجير عن إصابة أربعة من المارة، بينهم اثنان من المغاربة وآخران إيطاليان أحدهما متقاعد عمره 83 عاما.

كما تسببت موجة الانفجار بأضرار لحقت بأربع سيارات متوقفة بالمكان، وتحطم الزجاج في 30 مبنى سكنيا قريبا.

وتحاول الشرطة في الوقت الراهن تحديد من وضع القنبلة ومن قام بتحضير كل العبوات الناسفة.

روسيا اليوم

110-114

تصنيف :

روابط ذات صلة

ايطاليا تطالب بالالتزام بقواعد حددتها لانقاذ المهاجرين

3 دول اوروبية تبحث مع ايطاليا كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مستشار معصوم يكشف: "تفاهمات" لتشكيل لجنة عليا للحوار بين بغداد واربيل

الداخلية المصرية تعلن تراجع الإرهاب في 2017

نائب سوري يكشف: لهذه الأسباب يتنقل "الدواعش" بطائرات الجيش الأمريكي

إصابات بانفجار قنبلة ليلة رأس السنة في إيطاليا

أكثر من 200 مصاب بالالعاب النارية في بغداد

أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية

ما الذي تغير على المواطن السوري بين عامين..؟

بريطانية (21 سنة) تواجه السجن لسنوات بدبي والسبب نظارة!

هذه هي حقيقة رفض العبادي لطلب أردوغان بشأن كردستان...

بوتين يكشف "سرا غريبا" عن عاداته الشخصية.. فما هو؟!

بالتفاصيل: محاولة انقلاب ضد الملك الاردني بدعم اماراتي - سعودي

سفر معاكس للزمن.. طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017!!

تشغيل الفرع الثاني من خط أنابيب النفط الروسي الصيني

ماذا يحب بوتين أن يسمع في نشرات الأخبار؟

بالفيديو..هذا ما حدث في تركيا بعام 2017

أمنية ديالى تعلن مقتل مفتٍ بتنظيم "داعش" 

ليبيا.. حفتر يصدر قراراً بإنشاء كتيبة التدخل السريع

الاحتلال يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

بالفيديو...حصاد عام 2017 في اليمن

هذه الدول العربية الاربع ترفع أسعار الوقود..

الأکثر مشاهدة