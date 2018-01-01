الإرهابيون يستهدفون مناطق في ريف دمشق" بالقذائف

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وأكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن المجموعات المسلحة أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية تسببّت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستهدفت المجموعات الارهابية المسلحة استهدفت بقذيفة هاون حي التربة بمدينة جرمانا ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر في حي كرم حديد.

كما اطلقت المجموعات الارهابية المسلحة 4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.