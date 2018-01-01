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الإرهابيون يستهدفون مناطق في ريف دمشق" بالقذائف

الإرهابيون يستهدفون مناطق في ريف دمشق
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شخص وأُصيب 3 آخرون بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانا بريف دمشق، في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

العالم - مراسلون 
وأكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن المجموعات المسلحة أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية تسببّت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.
واستهدفت المجموعات الارهابية  المسلحة استهدفت بقذيفة هاون حي التربة بمدينة جرمانا ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر في حي كرم حديد.
كما اطلقت المجموعات الارهابية المسلحة  4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

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