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حريق "رأس السنة" يدمر مئات السيارات في ليفربول

حريق
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

كافح رجال الإطفاء في مدينة ليفربول الإنجليزية الواقعة بشمال البلاد حريقا ضخما في مرآب سيارات، الأحد، دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

العالم منوعات 

وذكرت الشرطة أن جميع السيارات، التي كانت موجودة في مرآب سيارات "كينغز دوك" متعدد الطوابق، الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت، وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرآب، وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وذكرت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

ومازال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد 6 ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث.

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على "تويتر" بأنه حادث ضخم.

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