حريق "رأس السنة" يدمر مئات السيارات في ليفربول

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وذكرت الشرطة أن جميع السيارات، التي كانت موجودة في مرآب سيارات "كينغز دوك" متعدد الطوابق، الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت، وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرآب، وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وذكرت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

ومازال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد 6 ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث.

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على "تويتر" بأنه حادث ضخم.

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