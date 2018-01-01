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متحدث القوات المسلحة الايرانية..

هذا مؤشر لفتنة جديدة..

هذا مؤشر لفتنة جديدة..
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الایرانیة العميد مسعود جزائري، دعم مثيري الشغب في ايران من قبل أعلى مسؤول في اميركا وعدد من الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية ومنها "بي بي سي"، مؤشرا لمخطط اميركي لاثارة فتنة جديدة في ايران.

العالم - ايران

واشار العميد جزائري في تصريح له اليوم الاثنين الى بعض اعمال الشغب التي ادت الى الاضرار بالممتلكات العامة في البلاد وقال، ان دعم اعلى مسؤول في النظام الاميركي لمثيري الشغب بمعية عدد من الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية ومنها "بي بي سي" مؤشر لمخطط اميركي لاثارة فتنة جديدة في ايران الا انه لم يعد لاعداء الثورة الاسلامية سوى بالهوان والفشل.

واضاف، ان حضور مختلف الاطياف المناهضة للثورة من بقايا اسرة بهلوي سيئة الصيت حتى زعيمة زمرة المنافقين (خلق الارهابية) ومجرمي داعش وامثالهم في اطار مشروع الفتنة الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد وضع امام الراي العام حجم ومستوى المعارضين للشعب والجمهورية الاسلامية.

وقال، ان المخططات الشيطانية والسخيفة لحكام اميركا والصهيونية الدولية الاشرار ضد الثورة الاسلامية تاتي في الوقت الذي واجهت الولايات المتحدة الاميركية العام الماضي عشرات انواع المعارضات الشعبية لسياسات واجراءات الحكومة الاميركية ومن المتوقع استمرار موجة المعارضة والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الاميركية الشريرة في العام الجديد اكثر مما سبق.

وصرح بانه ومع مضي الوقت تزداد امواج المناداة بالانفصال في الولايات الاميركية عن الحكومة المركزية واضاف، ان الاجراءات الشريرة لاميركا والصهيونية الدولية واذناب الاستكبار ضد ايران الاسلامية المقتدرة والمقاومة المتنامية في المنطقة، ستبوء بالهزيمة والفشل، ومن الطبيعي ان ايران ستستخدم في الوقت اللازم حقوق الرد بالمثل بما يجعلهم نادمين على فعلتهم.

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