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تعرّفوا إلى أسباب حرقة المعدة.. وهكذا تتخلّصون منها!

تعرّفوا إلى أسباب حرقة المعدة.. وهكذا تتخلّصون منها!
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

حرقة المعدة المزمنة والتي تسمى بالإنكليزية "gastroesophageal reflux disease"، هي عبارة عن شعور بالانزعاج والحرقة في المريء، أيّ القناة التي تصل بين الحلق والمعدة.

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 شعور مزعج ترافقه أعراض أخرى، يكون عرضياً عابراً لدى البعض، ومزمناً عند البعض الآخر، وهو ينتج عن عدّة أسباب.

ما هي حرقة المعدة المزمنة؟

عندما نقوم بالبلع، ينفتح الصمام العضلي الموجود في أسفل المريء ليمرّ من خلاله الطعام والشراب إلى المعدة، وبعد ذلك يعود لينغلق. ولكن إذا كانت عضلة هذا الصمام ضعيفة مما يؤدّي إلى ارتخائه أو انفتاحه من دون أن يقوم الشخص بالبلع، فإن ذلك من شأنه أن يحرّك أحماض المعدة باتجاه معاكس، أي أن ترجع هذه الأحماض إلى المريء وتسبب الشعور بالحرقة. وذلك يتم بشكل خاص عندما يقوم الشخص بالاستلقاء أو الإسترخاء أو الإنحناء إلى الأمام بعد تناول الطعام مباشرة.

الأسباب التي تؤدي إلى حصولها

تحصل حرقة المعدة المزمنة لأسباب متعلقة بطريقة وأنواع الغذاء التي نستهلكها، ومن الأطعمة والمشروبات التي تساهم في حدوثها: الشوكولا، البندورة وصلصة البندورة في الطبخ، البهارات والأطعمة الحارة، الثوم والبصل، أنواع الطعام المقلية والغنية بالدهون، القهوة والمشروبات التي تحتوي نسبة عالية من الكافيين، المشروبات الكحولية، عصائر الفواكه الحمضية والنعناع.

ومن الأسباب الأخرى هناك التدخين، الوزن الزائد، الحمل، أو تناول وجبة كبيرة من الطعام والإستلقاء بعدها على الظهر.

كيفية الوقاية

- ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة المزمنة بالابتعاد أولاً عن أنواع الطعام التي تسببها، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، بل تقسيم غذائهم إلى وجبات صغيرة متعددة.

- عدم الأكل لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات قبل النوم.

- استعمال وسادة عالية ترفع مستوى رأسهم وبالتالي تمنع الأحماض من التجه إلى الأعلى.

إذا أراد الشخص أن يأخذ قسطاً من الراحة والنوم خلال النهار، من الأفضل أن ينام على كرسيه المريح بدل السرير، وذلك يضمن وضعية نوم تمنع حدوث حرقة المعدة.

ما الذي يمكن أن تؤدّي إليه الحرقة المزمنة؟

في الواقع يعتاد بعض الناس على الإحساس المزعج الذي يرافقهم بعد تناول كل وجبة طعام، يحاولون تجنّب أسبابه ولكنهم لا يأخذونه كثيراً على محمل الجد. ولكن يجب أن نعرف أن حرقة المعدة المزمنة ممكن أن تساهم على المدى البعيد في حصول سرطان المريء، كما أنّها تسبب التهابات دائمة في الحلق وفي الجيوب الأنفية، وتسبب أيضاً تلفاً في الأسنان بسبب الأحماض التي تصل إلى الفم من المعدة. تلك كلها وإلى جانب الشعور المزعج بالحريق، كلّها أسباب إلى عدم إهمال هذه المشكلة واعتبارها تستدعي العناية الطبية.

 

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