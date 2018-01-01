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برلماني إيراني:

أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز لن ترتفع

أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز لن ترتفع
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم لجنة مواءمة ميزانية العام الإيراني القادم، أن أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز لن ترتفع خلال السنة الإيرانية القادمة (تبدأ في 21 آذار/مارس 2018).

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، قال علي أصغر يوسف نجاد: وفقا لرأي لجنة المواءمة، نبذل جهودنا من أجل عدم زيادة الضرائب والرسوم على الشعب، في قطاع الماء والكهرباء والغاز، وكذلك عدم فرض زيادة كبيرة على الخدمات العامة، وأن تكون الأسعار في مستوى سقف أسعار العام الحالي.
وأضاف: بشأن الإعفاء الضريبي، تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي للموظفين الى مستوى 24 مليون تومان بالسنة، اي ما يعادل مليوني تومان في الشهر، وللعاملين في القطاع الخاص تم تحديد هذا المستوى بـ18 مليون تومان في السنة، اي ما يعادل مليون ونصف المليون تومان في الشهر.
وبشأن توزيع عائدات النفط، أوضح يوسف نجاد، ان 14.5 بالمائة من عائدات النفط هي حصة شركة النفط الوطنية، و32 بالمائة حصة صندوق التنمية، و3 بالمائة تخصص للمناطق الغنية بالنفط والغاز، والباقي يعود الى الحكومة.

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