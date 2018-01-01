لأول مرة.. إقامة سباقات رالي من مشهد الی كربلاء

العالم - ايران

وقال مونسان: "سباقات رالي السياحية من مشهد الي كربلاء تقام لأول مرة بعد إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية علی طول الطريق السياحي بين هاتين المدينتين المقدستين داخل الأراضي الإيرانية والعراقية".

وفي معرض إشارته الی الأهمية البالغة التي يحظي بها طريق مشهد الی كربلاء في صناعة السياحة والتبادلات التجارية والإقتصادية بين إيران والعراق تابع، "إن هذه الطريق تعتبر أحد المعابر المكتظة التي تعبر منها حشودا كبيرة من أهالي البلدين سنويا بهدف زيارة المراقد المطهرة للأئمة المعصومين عليهم السلام".

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية، ان هذه السباقات تهدف الی التعريف بالمعالم السياحية التي تقع علي طريق الحرمين وذلك عبر تطبيق إجراءات دقيقة ومحددة من قبل ذوي الخبرة في مجال التدريب علي ضمان أمن الطرق وسيتم ترغيب السواق للإلتزام بقوانين المرور وتعزيز الأناة والصبر لديهم عبر إجراء رقابة دقيقة وإحترافية طوال السباقات.

وأردف مونسان في السياق ذاته، ان اختبار السواق والإرتقاء بمستوی مهاراتهم طوال السباق واختيار الإتجاه الصحيح والتعقب والتتبع وإجراء الحسابات الدقيقة من أجل الوصول إلی مراكز الرقابة والتحكم في الوقت المحدد، وبالتالي المساهمة في تسيير حركة المرور، والتدريب علی القيادة الصحيحة والآمنة من خلال تنفيذ كافة قواعد المرور وتصليح السيارات خلال المسابقة بأقل الإمكانيات وفي أقصر فترة زمنية، وكذلك التعرف علی الثقافة والتقاليد وطقوس السكان المحليين في المناطق المختلفة للبلاد وسرعة التنقل واتخاذ القرار في الوقت المناسب من أجل تفادي الحوادث المرورية والإصطدامات تعد من أهم الأهداف المنشودة من إقامة سباقات رالي من الحرم الي الحرم.

كما أشار رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الی أن هذه السباقات تقام بمشاركة مركز السياحة العالمية وقيادة السيارات وأضاف، تبدأ "سباقات رالي من الحرم الي الحرم" اعتبارا من 23 فبراير المقبل وبمشاركة 50 سيارة من روضة الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة وبعد قطع حوالي ألفي كيلومتر تنتهي أمام حرم الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء المقدسة مرورا من مدن سمنان وبروجرد وإيلام ومهران الإيرانية.

ويأتي هذا الحدث في سياق تسمية العقد الأخير (2011-2020) بـ"عقد العمل من أجل سلامة الطرق" من قبل منظمة الأمم المتحدة.



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