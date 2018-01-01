البث المباشر
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال
النيابة العامة في كيان الاحتلال الاسرائيلي تطلب توجيه 12 تهمة لعهد التميمي لضربها جنديين
مراسل العالم:أحمد غالب الرهوي محافظاً لابين وفيصل أحمد حيدر للمحويت وطارق مصطفى سلام لعدن وهاشم سعد لسقطرة
مراسل العالم:تعيين حسين مقبولي وزيراً للمالية وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن
مراسل العالم: تعيين عبدالرب صالح جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي وعبدالقادر الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي
مراسل العالم: المجلس السياسي الأعلى في اليمن يصدر قرارات بتعيينات كبيرة في الدولة وعدة تعديلات وزارية
مراسل العالم: مقتل وجرح عدد من المرتزقة بإطلاق القوات اليمنية صاروخ زلزال2 على تجمعاتهم في حليف بمديرية الغيل بالجوف

هذه الاطعمة تقلل الكوليسترول في الدم..

هذه الاطعمة تقلل الكوليسترول في الدم..
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على نسب دهون مرتفعة ضمن مكوناتها، لذلك تلعب التغذية السليمة دوراً هام في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الغذاء الصحي ليعود الكوليسترول للمستوى الصحي مرة أخرى وهذة 5 أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم

العالم - منوعات

يحتوي الشوفان على ألياف قادرة على خفض الكوليسترول السئ (LDL) من 5- 10جم حيث لديه القدرة على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء ، وتوجد هذه الألياف أيضاً في الفاصوليا والتفاح والكمثرى والخوخ والشعير، فتناول كوب ونص من الشوفان يعادل 6 جم من هذه الألياف وبإضافة فاكهة عليه مثل الموز فأنت هكذا أضفت 4 جم من هذه الألياف.

الأسماك و أوميغا 3

سمك الماكريل والسالمون والتونة والأسماك المملحة والسردين هذه الأسماك غنية بالأوميجا 3 والتي لديها القدرة على خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالجلطة أما المرضى المصابين بأزمات قلبية، فإن الأوميغا3 لديها القدرة على تقليل نسبة الوفاة ،وتناولها من خلال الأسماك أفضل بكثير من تناولها عن طريق المكملات الغذائية لأنك بذلك تحرم نفسك من باقي العناصر الموجودة في الأسماك كالسيلينيوم وإذا لم تكن من محبي الأسماك فعليك تناول القليل من زيت بذور الكتان أو الكانولا فإنه يقوم بنفس الدور أو تناول اللحوم والخضروات.

الجوز و اللوز والمكسرات

فتناول 42.5 جم من المكسرات (الجوز — لوز-فستق — بندق — فول السوداني) يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية حيث أنها غنية بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ولكن عليك التأكد من خلوها من أي إضافة عليها كالملح أو السكر، ولكن تبقى المشكلة الوحيدة للمكسرات هي أنها غنية بالسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة في الوزن والتي يمكن حلها عن طريق استبدال الأحماض الدهنية المشبعة الزيوت والسمن الحيوانى بالمكسرات ، على سبيل المثال فبدلاً من استخدام الجبن أو الخبز المحمص في السلطة يمكنك إضافة كمية من الفستق أو الجوز.

زيت الزيتون يعتبر أطعمة تقلل الكوليسترول

استخدام زيت الزيتون (2 ملعقة أكل يومياً عوضاً) عن الزيوت العادية يخفض نسبة الكوليسترول السئ (LDL) ويزيد الكوليسترول المفيد أوالجيد (HDL) حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ولكن غير مفضل استخدام زيت الزيتون في الطهي فباستخدامه في الطهي تقل نسبة مضادات الأكسدة.

الأطعمة المضاف إليها ستيرول

فتناول 2 جم من الستيرول المضاف على السمن النباتي أو عصير البرتقال أواللبن الزبادى يمكنه تقليل الكوليستيرول السئ LDL بنسبة 11 % حيث أن لديه القدرة على منع امتصاص الكوليستيرول ولكنها لا تؤثر على مستوى الدهون الثلاثية.

اتباع العادات الصحية

اتباع العادات الصحية في تناول الأطعمة ولكي تقوم هذه الأطعمة بدورها فعليك تقليل نسبة الأحماض الدهنية المشبعة في وجباتك المتمثلة في بعض الزيوت والألبان كاملة الدسم والدهون وعليك أيضاً استشارة الطبيب ومراجعته من حيث خفض الوزن والامتناع عن التدخين وذلكللحفاظ على مستوى كوليسترول منخفض.

217

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تجارب واعدة للقاح جديد لخفض الكوليسترول في الدم

وصفة قديمة تفتح الشرايين المسدودة وتخفض الكوليسترول وتحسن الجهاز المناعي

"تقدم كبير" في مكافحة الكوليسترول الضار المُسبب للنوبة القلبية

طريقة مضمونة لخفض الكوليسترول في الدم

لتقليل نسبة الكوليسترول والسكر في الدم عليكم بهذا المشروب

بذور الكتان لتخفيض الكوليسترول والتريغلسريد سريعا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إفشال 25 محاولة لإدخال الأسلحة إلى الجزائر في 2017

بريطانيا.. عملة رقمية منافسة لـ"بيتكوين" تفاجئ الأسواق

شمخاني يكشف دور السعودية في أحداث ايران ويَعِدها بالرد

استطلاع رأي يثير جنون داعية اماراتي..التفاصيل هنا

انقسام واقتتال بين المجموعات المسلحة جنوب دمشق

شرب الماء في هذه الأوقات يحرق الدهون..

تونس تستضيف الاجتماع الأوّل للمؤتمر الليبي الجامع

بيان وزارة الامن الايرانية بشان هوية مثيري الشغب...

بالفيديو..الإحتلال الاسرائيلي يعتقل أكثر من 50 فلسطينياً في الضفة الغربية

قتلى باحداث مريبة، اثر خمسة ايام من الاحتجاجات في ايران 

تغيرات ترامب الضريبية تكبد البنوك خسائر بالمليارات

طلال بن عبد العزيز يضرب عن الطعام..معلومات صادمة عن حالة الامير المعتقل!

مصر تطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر

«الرئيسُ السّمسار»

استشهاد وإصابة آلاف المواطنين خلال الف يوم من العدوان السعودي

هذه الاطعمة تقلل الكوليسترول في الدم..

دار الإفتاء المصرية تحرم تبادل عملة "بيتكوين" الرقمية

معلومات تنفي ما هو سائد.. الخبز لا يسبب السمنة!

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم 1400 سيارة في ليفربول

القماطي: تدخل دولي أفشل انقلاب حفتر قبل أسبوعين.. وهذا دور الإمارات

الأکثر مشاهدة