ايران صدّرت 777 مليون برميل نفط في عام 2017

العالم - ايران

واوضح موقع وزارة النفط "شانا" أن المتوسط اليومي لصادرات النفط ايراني في عام 2017، لامس 2.13 مليون برميل، حيث استحوذت السوق الاسيوية على 62 بالمئة من الصادرات في مقابل 38 بالمئة للسوق الاوروبية.

وتصدرت الصين والهند قائمة مشتري النفط الايراني الآسيويين في عام 2017، تلتهما كوريا الجنوية واليابان، فيما تعد تركيا وايطاليا وبريطانيا والمجر وهولندا من المشترين الاوروبيين.

من جهة ثانية سجلت صادرات مكثفات الغاز الايراني في عام 2017، اجمالي 180 مليون برميل اي بمتوسط 490 الف برميل يوميا.

وبلغ متوسط سعر النفط ومكثفات الغاز في عام 2017، نحو 52 دولارا للبرميل.

فيما شملت صادرات شركة النفط الوطنية الايرانية في العام المذكور الى دول الجوار، 17 مليون طن من زيت الوقود ونحو مليوني طن من الديزل.



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