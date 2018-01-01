البث المباشر
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال
النيابة العامة في كيان الاحتلال الاسرائيلي تطلب توجيه 12 تهمة لعهد التميمي لضربها جنديين
مراسل العالم:أحمد غالب الرهوي محافظاً لابين وفيصل أحمد حيدر للمحويت وطارق مصطفى سلام لعدن وهاشم سعد لسقطرة
مراسل العالم:تعيين حسين مقبولي وزيراً للمالية وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن
مراسل العالم: تعيين عبدالرب صالح جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي وعبدالقادر الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي
مراسل العالم: المجلس السياسي الأعلى في اليمن يصدر قرارات بتعيينات كبيرة في الدولة وعدة تعديلات وزارية
مراسل العالم: مقتل وجرح عدد من المرتزقة بإطلاق القوات اليمنية صاروخ زلزال2 على تجمعاتهم في حليف بمديرية الغيل بالجوف

«الرئيسُ السّمسار»

«الرئيسُ السّمسار»
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

باتت مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب و تصريحاته المتناقضه والخارجة عن الاعراف،منكشفة للجميع هذه الايام اكثر من اي وقت مضى.

وفي هذه الزاوية، نضع بين ايدي متابعينا قصيدة حول إدانة لسلوكيات الرئيس الأميركي الأرعن "دونالد ترامب ".

 قُلْ للمُهَدِّدِ بالهُراءِ الضَّاري

أَعلَيكَ نعتُبُ أمْ على الأغيارِ

يا أتعسَ المترئّسِينَ بدولةٍ 
 
رَبطَتْ أَزِمَّتَها بعقلِ حمارِ

فُضِحَتْ "أمِيرْكا" ساسةً وحُكومةً

برئيسِها المُتغطرسِ الثَرثارِ

مُذْ جاءَ والدُّنيا تقولُ لهُ كفى

قُبِّحْتَ مِنْ هَرِمٍ  سفيهٍ عارِ

تاجَرْتْ بالسُّوآى وأنتَ مُجاهِرٌ

وأتَيْتَ بالفَوضى وأنتَ مُغارِ

وأبَحْتَ للمُستَوطِنينَ بقُوَّةٍ

بلَدَ السَّلامِ ومسجدَ الأبرارِ 

ونهَبْتَ أموالَ الحَطيمِ وزَمزَمٍ

رَشوى حِمايةِ ظالمٍ غدَّارِ

مَنْ أثخنَ اليمَنَ العزيزَ مَجازراً

بقنابلٍ صُنِعَتْ لدَيْكَ ضَوَارِ

وجنىَ على أهلِ العراقِ وسوريا

والشعبِ في البحرينِ أهلِ الدارِ

ما أنتَ والقدسُ الشريفُ تُبِيحُهُ

للغاصبينَ مَدائناً وقَوَارِيْ

ألقادِمينَ من الشِّتاتِ ببِدعَةٍ

 وجرائمٍ ومحارقٍ  وسُعارِ

سَحَقُوا قوانينَ السلامِ لأنّهمْ

مُستبشرُونَ وليسَ مِنْ إنذارِ

وغدَا " ترمْبُ"موافِقاً ومُؤيِّداً

للآخذِينَ بمَذْهَبِ الأشرارِ

ومُسانِدَاً مَنُ يَمنحُونَ جوائزاً

وخصِيمَ كلِّ مُقاومٍ مِغوارِ

وهو الذي قد انكرَتْه جوامعٌ

وعَواصمٌ في الأرضِ باستِصغارِ 

جعلتْهُ مهزلةَ الشُعوبِ جميعِها

ومواطئَ الأقدامِ والأقذارِ

لا فازَ سعيُكَ تبتغي بلدَ الفِدا

إيرانَ دولةَ اُمَّةِ الأحرارِ

ستكونُ مَخْزيّاً بفِعلِكَ ساقِطاً

وتبُوءُ بالإذلالِ  والإخسارِ

شعبٌ تعمَّدَ بالشهادةِ منهجاً

هيهاتَ أنْ يرضى بِذُلِّ العارِ

وسيلعَنُ التاريخُ عهدَكَ حاكماً
      
 مُتَمسِّكاً بعقيدةِ السِّمسارِ

مَنْ أوصَلَ "ترَمْبَ"الشَقيَّ لسلطةٍ

فعَلَيهِ وِزرُ خطيئةِ الخَتّارِ

بقلم : الاعلامی والکاتب حميد حلمي زادة

 

روابط ذات صلة

ترامب: ارتكبنا حماقة بمنح باكستان المليارات لمحاربة الارهاب

ترامب تمنى سنة سعيدة للأصدقاء والأعداء و "وسائل الإعلام غير النزيهة"!

على خلفية الاحداث الاخيرة.. ترامب يتدخل من جديد بالشأن الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إفشال 25 محاولة لإدخال الأسلحة إلى الجزائر في 2017

بريطانيا.. عملة رقمية منافسة لـ"بيتكوين" تفاجئ الأسواق

شمخاني يكشف دور السعودية في أحداث ايران ويَعِدها بالرد

استطلاع رأي يثير جنون داعية اماراتي..التفاصيل هنا

انقسام واقتتال بين المجموعات المسلحة جنوب دمشق

شرب الماء في هذه الأوقات يحرق الدهون..

تونس تستضيف الاجتماع الأوّل للمؤتمر الليبي الجامع

بيان وزارة الامن الايرانية بشان هوية مثيري الشغب...

بالفيديو..الإحتلال الاسرائيلي يعتقل أكثر من 50 فلسطينياً في الضفة الغربية

قتلى باحداث مريبة، اثر خمسة ايام من الاحتجاجات في ايران 

تغيرات ترامب الضريبية تكبد البنوك خسائر بالمليارات

طلال بن عبد العزيز يضرب عن الطعام..معلومات صادمة عن حالة الامير المعتقل!

مصر تطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر

«الرئيسُ السّمسار»

استشهاد وإصابة آلاف المواطنين خلال الف يوم من العدوان السعودي

هذه الاطعمة تقلل الكوليسترول في الدم..

دار الإفتاء المصرية تحرم تبادل عملة "بيتكوين" الرقمية

معلومات تنفي ما هو سائد.. الخبز لا يسبب السمنة!

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم 1400 سيارة في ليفربول

القماطي: تدخل دولي أفشل انقلاب حفتر قبل أسبوعين.. وهذا دور الإمارات

الأکثر مشاهدة