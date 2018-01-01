شمخاني يكشف دور السعودية في أحداث ايران ويَعِدها بالرد

العالم - ايران

وفي حديث لقناة "الميادين"، لفت شمخاني إلى أن "العناصر التنفيذية للحرب على إيران عبر الانترنت إسرائيلية وغربية"، مشيراً إلى أن "​السعودية​ تنفق الأموال وأنشأت أجهزة ووظفت خبراء ووجهتهم ضمن خطة سياسية ضد إيران".

وأشار إلى أن "المنافقين هم بيادق هذه الخطة السعودية وسوف يتلقون الرد المناسب من إيران من حيث لا يشعرون"، لافتاً إلى أن "السعودية لا تستطيع التغطية على خسارتها في ​اليمن​ بالتدخل في إيران وتحريض الشعب الإيراني الواعي".

وأفاد أن "الشعب الإيراني حساس تجاه التدخل السعودي أكثر من حساسيته تجاه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، مشيراً إلى "أننا لم نكن نريد أن يكنّ الشعب الإيراني كل هذا العداء للعائلة الحاكمة في السعودية ولكن عداء الشعب الإيراني للعائلة الحاكمة السعودية ناتج عن سلوكها والعائلة الحاكمة في السعودية تعلم خطورة ردنا".

وأضاف شمخاني "الهاشتاغات المتعلقة بالوضع في إيران تأتي من ​أميركا​ و​بريطانيا​ والسعودية وأماكن أخرى"، معتبراً أن "عداوة الغرب لإيران هي عداوة حمقاء وبعض الدول فهمت أن لديها مصالح في الخليج الفارسي".

وتابع "الأسباب الداخلية هي عدم رضا جزء من الشعب الإيراني عن الوضع"، مشيراً إلى أن "من أسباب عدم رضا الشعب، السلوك السيئ للإعلام الداخلي الإيراني".

واعتبر أن "التدخل الخارجي المنظم يهدف لمنع إيران من النهوض وهم ينوون تحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع"، مؤكداً أن "ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك".



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