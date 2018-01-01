وقفة تضامنية في جديدة عرطوز دعماً للقضية الفلسطينية

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و شدَّد المشاركون في الوقفة التي أقامها فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة عرطوز، على أنّ القرار الامريكي من شأنه المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وأوضح عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث، محمد كبتولة، أنّ الوقفة تشكل رسالة للعالم مفادها أنَّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسورية.

بدوره أشار راعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، الأب يوحنا رزق، إلى أنّ سورية بلد الحضارات والأديان السماوية وستنتصر على الارهاب، لافتاً الى أنَّ الوقفة اليوم تأتي تعبيراً عن رفض السوريين لقرارات الرئيس الامريكي التي سيكون مصيرها الفشل والاندثار.