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للنساء فقط.. معلومة هامة عن الفيتامين د

للنساء فقط.. معلومة هامة عن الفيتامين د
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

يعتقد علماء من بريطانيا أن تناول المرأة الحامل لفيتامين "دي" وحمض الفوليك مفيد لصحة الجنين.

العالممنوعات

وتفيد صحيفة ديلي ميل بأن الباحثين اكتشفوا أن هذه الفيتامينات، علاوة على أنها تؤثر بصورة إيجابية في المشيمة التي تزود الجنين بالأوكسيجين والمواد المغذية، فهي تحفز جهازه المناعي وتساهم في نمو أعضاء سليمة في جسمه.

وينصح الأطباء البريطانيون النساء الحوامل بضرورة تناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك و10 ميكروغرام من فيتامين "دي" يوميا. كما ينصحون بتناول هذه المقادير قبل الحمل أيضا.

وقد سبق أن أوضح علماء من بريطانيا أن جسم الإنسان يمتص أشكال مختلفة من فيتامين "دي" بطرق متعددة. أما بعض علماء الولايات المتحدة فينصحون المسنين بتناول هذا الفيتامين مع الحليب.

 

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