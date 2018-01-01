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بوتفليقة يبعث رسالة الى عباس.. ما هو مضمونها؟

بوتفليقة يبعث رسالة الى عباس.. ما هو مضمونها؟
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن وجدد فيها تأكيده على مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

العالم- الجزائر  

وكتب الرئيس بوتفليقة، في برقية بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس "بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة  وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية".

وأضاف "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة وجهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية".

واستطرد الرئيس بوتفليقة "وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وقيادته، ونؤكد لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".

وتأتي رسالة بوتفليقة، في أعقاب إدانة محمود عباس لقرار إسرائيلي وصفه بالعنصري، إثر موافقة اللجنة المركزية لحزب الليكود على ضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطنات غير قانونية.

وقال عباس إن "إسرائيل" ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية، كما هدد باتخاذ قرارات مهمة خلال العام الجديد، بما في ذلك الذهاب للمحاكم الدولية، ردا على القرار.

وكان حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه نتنياهو، قد صوت بأغلبية ساحقة، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، لصالح قرار يقضي بضم مستوطنات الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي.

المصدر :سبوتنيك

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