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"هنية" يشيد بمواقف فنزويلا تجاه القضية الفلسطينية

الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية على الدور الإيجابي والمتقدم الذي تقوم به جمهورية فنزويلا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات وإجراءات الاحتلال ووقوفها بكل شجاعة في وجه السياسات الأمريكية الظالمة.

العالم- فلسطين
وقال رئيس الحركة، في رسالة ارسلها لرئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو"، إن فنزويلا أثبتت طوال مسيرتها السياسية والوطنية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله ورفضها لكل الممارسات الإسرائيلية.
وشدد في رسالته على الموقف الثابت لحركة حماس في التمسك بتحرير فلسطين والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلّف من تضحيات، مؤكدا على أهمية استمرار فنزويلا في أداء دورها الإيجابي في الدفاع عن الشعوب التي تتطلع للحرية والعدالة.
وعبر هنية عن أمله أن تكون رسالته بداية مهمة لتوثيق العلاقة بين الحركة وفنزويلا مما يعزز الأمن والاستقرار.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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