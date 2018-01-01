"هنية" يشيد بمواقف فنزويلا تجاه القضية الفلسطينية

العالم- فلسطين

وقال رئيس الحركة، في رسالة ارسلها لرئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو"، إن فنزويلا أثبتت طوال مسيرتها السياسية والوطنية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله ورفضها لكل الممارسات الإسرائيلية.

وشدد في رسالته على الموقف الثابت لحركة حماس في التمسك بتحرير فلسطين والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلّف من تضحيات، مؤكدا على أهمية استمرار فنزويلا في أداء دورها الإيجابي في الدفاع عن الشعوب التي تتطلع للحرية والعدالة.

وعبر هنية عن أمله أن تكون رسالته بداية مهمة لتوثيق العلاقة بين الحركة وفنزويلا مما يعزز الأمن والاستقرار.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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