وضع امني مستتب بطهران واعمال الشغب الى انحسار

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة انباء فارس الاثنين، من مختلف ساحات وشوارع ومناطق العاصمة ان الاوضاع الامنية تشهد حالة طبيعية وعادية للغاية رغم المحاولات اليائسة لبعض الاشخاص في اماكن معدودة لزعزعة الاستقرار.

واضاف مراسل فارس ان بعض المدن في البلاد ماتزال تشهد بعض اعمال الشغب لكنها تؤول الى الانحسار تدريجيا.

ويشار الى ان بعض مدن البلاد شهدت يوم الخميس الماضي احتجاجات حول الاوضاع الاقتصادية ومنها مدينة مشهد /شمال شرق/ الا انها تحولت الى اعمال شغب منذ يوم الجمعة، كما شهدت العاصمة طهران يوم السبت الماضي اعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة.

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