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هزتان ارضیتان في "كهكیلویة وبویر احمد" جنوب غرب ایران

هزتان ارضیتان في
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

ضربت هزتان ارضیتان امس الاثنین مدینتي قلعة رئیسي ولیكك في محافظة كهكیلویة وبویر احمد الواقعة جنوب غرب ایران.

العالم - ايران

وضربت الهزة الارضیة الاولى مدینة قلعة رئیسى بقوة 3.3 درجة على مقیاس ریختر في الساعة الثالثة و 57 دقیقة عصرا بالتوقیت المحلی (الثانیة عشرة و 27 دقیقة ظهرا بتوقیت غرینتش).

فیما ضربت الهزة الارضیة الثانیة مدینة لیكك بقوة 2.4 ریختر في الساعة الخامسة و 13 دقیقة عصرا بالتوقیت المحلي (الواحدة و 43 دقیقة بعد الظهر بتوقیت غرینتش).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة الارضیة الاولى وقعت على بعد 25 كم من مدینة قلعة رئیسي وفي عمق 6 كم من سطح الارض فیما وقعت الهزة الارضیة الثانیة على بعد 16 كم من مدینة لیكك وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغایة الان اي تقاریر بوقوع خسائر جراء هاتین الهزتین الارضیتین.

ووقعت خلال العام الایراني الجاري (ینتهي في 20 اذار/مارس) عشرات الهزات الارضیة، وكان اقواها قد ضربت مدینة یاسوج مركز المحافظة قبل نحو 7 اشهر بقوة 4.7 ریختر وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

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