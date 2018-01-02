سفير ايران بلندن ينتقد ترامب بشدة لدعمه مثيري الشغب

العالم - ايران

وكتب بعيدي نجاد في صفحته الشخصية على 'التلغرام': ان ترامب الذي كان قد وصف الشعب الايراني من قبل في اساءة سافرة بـ 'الشعب الارهابي'، يصف الان الشعب الايراني في اساءة اخرى بـ 'الشعب الجائع' الذي يستحق الشفقة، وذلك بذريعة التعاطف النفاقي مع المشاركين في التجمعات الاحتجاجية في ايران، في حين انه رئيس دولة تحمل عنوان اكبر اقتصاد قوي في العالم، ويعاني شعبه منذ اعوام طويلة من المجاعة والفوارق الطبقية.

وتابع، انه وفقا لاحصائيات رسمية ومنها معلومات المنظمة الاميركية لمساعدة الجياع في اميركا (إطعام اميركا)، وبامكان اي شخص الاطلاع عليه بعملية بحث بسيطة في الانترنت، هنالك شخص جائع من بين كل 8 اشخاص في اميركا.

وقال، انه وفقا لهذه الاحصائية المهولة هنالك 42 مليون جائع في اميركا، من ضمنهم 13 مليونا من الاطفال واكثر من 5 ملايين من المسنين.

وكتب، أليس من الافضل بدلا عن هذه الاساءات غير المسبوقة من جانب رئيس دولة لشعب شامخ على مدي التاريخ، ان يطلب من الشعب الايراني تقديم العون لجياع اميركا، ذلك لان الشعب الايراني ورغم مشاكله فانه سوف لن يرفض مثل هذا الطلب على الاقل.

يذكر ان الرئيس الاميركي نشر لغاية الان عدة تغريدات داعمة لمثيري الشغب في بعض المدن الايرانية.

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