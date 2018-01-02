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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطنيين خلال اقتحمها لمخيم عايدة شمال بيت لحم
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الدهشية قرب بيت لحم
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال
النيابة العامة في كيان الاحتلال الاسرائيلي تطلب توجيه 12 تهمة لعهد التميمي لضربها جنديين
مراسل العالم:أحمد غالب الرهوي محافظاً لابين وفيصل أحمد حيدر للمحويت وطارق مصطفى سلام لعدن وهاشم سعد لسقطرة
مراسل العالم:تعيين حسين مقبولي وزيراً للمالية وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن
مراسل العالم: تعيين عبدالرب صالح جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي وعبدالقادر الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطنيين خلال اقتحمها لمخيم عايدة شمال بيت لحم

الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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