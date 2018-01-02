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ايران تنفذ 10 مشاريع بتروكيمياوية بـ9 مليارات دولار

ايران تنفذ 10 مشاريع بتروكيمياوية بـ9 مليارات دولار
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

العالم - ايران

اعلن مدير شؤون التخطيط والتطوير لشركة 'الخليج الفارسي' القابضة رسول اشرف زادة بان هنالك الان 10 مشاريع بتروكيمياوية قيد التنفيذ في البلاد من قبل هذه الشركة باجمالي استثمارات تبلغ اكثر من 9 مليارات دولار.

وقال اشرف زادة في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الاثنين، في مدينة دهدشت، التابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) خلال تفقده لمشروع البتروكيمياويات فيها، ان المشاريع العشرة هذه حققت تقدما في عمليات التنفيذ بنسب تتراوح ما بين 10 الي 90 بالمائة.

واعتبر ان من اهم هذه المشاريع؛ 'بيد بلند' بهبهان بنسبة تنفيذ 65 بالمائة و'كجساران' 45 بالمائة و'ايلام' و'عسلوية' و'لردكان' و'دهدشت' واضاف، انه حتي العام (الايراني) القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) ستنتهي العمليات التنفيذية لمشاريع بتروكيمياويات 'بيد بلند' و'ايلام' و'لردكان' لتدخل مرحلة الانتاج.

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