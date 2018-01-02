وسائل النصر: أفضل 5 أسلحة استخدمت في سوريا

العالم - سوريا

وتتضمن القائمة طائرات وقذائف ومعدات عسكرية قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ان من ضمنها 160 سلاح محدث وجديد.

واحتلت المرتبة الأولى ومن دون منازع المقاتلة “سو-35” متعددة المهام. حتى أن الطيارين الأمريكين عندما قاموا بمناورات حول “سو-25” لم يخاطروا في المناورات بالقرب من المقاتلات الفتاكة. وتتفوق “سو-35” من الجيل الـ4 على “إف-22” بكل الخصائص. فهي تقوم بمناورات بشكل جيد والكشف عنها صعب وأهم شيء الأسلحة المزودة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع “إف-22″، فان “سو- 35” مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية أفضل، وهي قادرة على ضرب الأهداف الجوية والبحرية على حد سواء.

وفي المركز الثاني الصواريخ المجنحة “أكس-101” بعيدة المدى، التي أظهرت فعاليتها في سوريا مثل صواريخ “كاليبر-إن كي”. وقد أثارت دقتها في إصابة الهدف وقوتها اهتمام الخبراء. وأظهرت نفسها بشكل رائع في دير الزور عندما دمرت البنى التحتية للإرهابيين.

وجاء في المركز الثالث نظام الصواريخ التكتيكي “إسكندر”. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الكثير من نجاحات هذا النظام في سوريا، فلا يمكن تجاهله. فباستخدامه تم تدمير الكثير من الإرهابيين ومواقعهم.

وتأتي في المرتبة الرابعة منظومة الملاحة الجوية “غيفيست”. أصبحت من المشاركين الرئيسيين الذين بمساعدتهم تم تحقيق انتصارات في سوريا على “داعش”، حيث حولت القنابل العادية إلى قنابل عالية الدقة.

وفي نهاية القائمة جاءت منظومة الاستطلاع والاتصال والإدارة “ستريليتس”. وساعدت منظومة “غيفيست” في العمل، فهي كانت تحدد الهدف وتصححه.

المصدر : شام تايمز

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