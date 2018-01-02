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أطباء: أعواد التنظيف القطنية "خطر حقيقي" على الأذن!

أطباء: أعواد التنظيف القطنية
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة طبية أجريت في الولايات المتحدة، أن أعواد التنظيف القطنية تسببت في عدد كبير من حالات ثقب طبلة الأذن.

العالم - منوعات 

وأوردت الدراسة، أن نحو 66 بالمئة من المصابين بثقب في طبلة الأذن أدخلوا "أشياء" في آذانهم، وقرابة نصف هذه الحالات كانت بسبب استخدام أعواد التنظيف القطنية.

وأوضح إيريك كارنويل، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة في جامعة تورونتو: "وفقا لخبراتنا فإن الأعواد القطنية وما شابهها من منتجات تكون كثيرا الأداة التي استخدمها المرضى لتنظيف آذانهم".

وأضاف "نخمن أن أغلبية الإصابات وقعت بسبب محاولة المرضى التخلص من شمع الأذن"، وفق ما نقلت "رويترز".

ووجد كارنويل وزملاؤه في مجلة "غاما" الطبية أن طبلة الأذن تنقل الأصوات من الأذن الخارجية إلى العظام داخل الأذن، وأن ثقب الطبلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.

وقال كارنويل إن أطباء الأنف والأذن والحنجرة كثيرا ما يلتقون في العيادات مرضى يعانون من ثقب في طبلة الأذن لأسباب بينها التهابات الأذن.

وأشار إلى أن دراسته ركزت على الإصابات التي تحدث ثقبا في طبلة الأذن.

ولا يدرك مرضى كثيرون أنه يمكن أن يحدثوا إصابة في القناة السمعية أو يدفعوا شمع الأذن إلى الداخل، بل وربما يتسببون في ثقب طبلة الأذن.

المصدر : سكاي نيوز 

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