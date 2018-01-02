طيران الإحتلال يقصف موقعا للمقاومة في غزة

وقالت مصادر محلية ان طائرة مروحية للاحتلال أطلقت صاروخين على موقع "البحرية" غرب خانيونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن مقاومين فتحوا نيران رشاشاتهم صوب مروحية الاحتلال التي كانت تحلق في سماء المنطقة.

يذكرأن الموقع سبق أن تعرض للقصف الصهيوني في 13 ديسمبر الماضي.

‏من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي أن طائرات سلاح الجو أغارت على مجمع عسكري تابع لحركة حماس، مدعيا أنه جاء ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية الليلة الماضية باتجاه تجمع أشكول المحاذي لجنوب قطاع غزة.

وقال إن جيش الاحتلال يحمل حماس وحيدة مسؤولية لما يحدث في قطاع غزة.

يذكر أنه منذ إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة للكيان الصهيوني، في 6 ديمسبر الماضي، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، مواجهات مع الاحتلال، تخللها إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، في وقت شنت فيه تلك القوات قرابة 20 غارة حتى الآن مستهدفة مواقع للمقاومة ومنشآت ما تسبب بوقوع عدد من الشهداء والجرحى، فيما حذرت فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، بأنها لن تقبل بتغير قواعد الاشتباك.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها مؤخرًا: "سيدفع العدو فاتورة حساب عسير على ما اقترف من عدوان وغدر وإجرام بحق شعبنا وأهلنا، وعلى العدو أن يتحسس موضع رأسه، وأن يعلم أنه سيدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك مع المقاومة في غزة، وستثبت قادم الأيام للعدو عظيم خطئه وسوء تقديره لإرادة وتصميم المقاومة".

وأضافت "على قادة العدو وصناع القرار لديه أن يدركوا حجم الحماقة التي يديرون بها المواجهة مع المقاومة، ونعدُهم بأننا سنجعلهم يعضّون أصابع الندم على تقديرهم الأرعن لصمت المقاومة وطريقة إدارتها للمعركة".

101-4