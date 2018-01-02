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بينهم الاسد والعبادي.. "داعش" يتوعد رؤوساء دول وحكومات عالمية!

بينهم الاسد والعبادي..
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

نشر تنظيم "داعش" الارهابي تسجيلا مصورا، مطلع العام 2018، ظهر فيه رؤوساء عدة دول، بينهم الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتضمن تحذيرات وأنشودة بلغات مختلفة تحت عنوان "يا كفار العالم".

العالم - سوريا

وذكر مركز "الحياة" الإعلامي، التابع للتنظيم، والذي نشر الفيديو ليلة رأس السنة (31 كانون الأول 2017)، ان التسجيل المصور تضمن تحذيرات وأغنية بلغات مختلفة تحت عنوان "يا كفار العالم"، وبدأ بصوت المتحدث السابق باسم التنظيم، "أبو محمد العدناني"، الذي قتل بغارة جوية نهاية آب 2016 .

وظهر في المقطع المصور الجديد كلا من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني ، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبابا الفاتيكان فرانسيس.

وتكررت في الفيديو عبارة على لسان "العدناني" مفادها "لن تروا إلا الشدة والبأس ومن ينجو منكم من تفجيرنا ولا يطاله سلاحنا ليموتن كمدًا"، كما تضمن التسجيل أغنية "جهادية" باللغة الفرنسية، رافقتها مقاطع للتنظيم في سوريا وفرنسا ودول أخرى وعمليات إعدام ميدانية، وترجمت الأغنية إلى اللغتين العربية والإنكليزية.

وكان تنظيم "داعش" هدد في وقت سابق من خلال إصدارات وتسجيلات مصورة ، كلا من تركيا وروسيا وأميركا ودولا أخرى، متوعدًا بشن عمليات داخل أراضيهم، ردا على استهدافهم مقرات التنظيم داخل أماكن سيطرته في سوريا والعراق، كما تبنى "داعش" خلال العام الماضي مجموعة من العمليات في دول أوروبية.

المصدر : ان ار تي 

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