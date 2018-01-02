البث المباشر
مصادر يمنية: مقتل واصابة اعداد من مرتزقة العدوان في عملية مباغتة للقوات اليمنية بمنطقة العبيد في مديرية المتون بالجوف
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
سيئول تعرض على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات رفيعة المستوى في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة وتشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطنيين خلال اقتحمها لمخيم عايدة شمال بيت لحم
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الدهشية قرب بيت لحم
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال

مستشار للعبادي يكشف الاتفاق على نقاط بين بغداد وأربيل

مستشار للعبادي يكشف الاتفاق على نقاط بين بغداد وأربيل
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، صدور عدة قرارات لانهاء الازمة بين بغداد واربيل، مشيرا الى ان من بين القرارات تسليم المنافذ الحدودية للمركز.

العالم - العراق

وقال احسان الشمري على صفحته الرسمية بالفيسبوك، انه "بناءاً على قبول اربيل بالدستور كحاكم والرغبة بانهاء الازمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة كردستان ازمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات"، مبينا ان "هذه القرارات هي استلام الحدود الدولية مع تركيا وايران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات".

واضاف الشمري ان "اللجنة وضعت اوراق عمل وفق الدستور والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد كردستان (الحكومي – الفني)"، مشيرا الى ان "من ضمن القرارات تشكيل لجنة ثانية لتدقيق اسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة اربيل".

وتابع انه "تقرر توزيع رواتب الموارد المائية"، مشيرا الى ان "القرارات شملت ايضا توجيه دعوة المنتسبين الاتحاديين في كردستان للحضور الى بغداد والاجتماع بهم، كل حسب وزارته".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

101

روابط ذات صلة

هذه هي حقيقة رفض العبادي لطلب أردوغان بشأن كردستان...

هل ستشهد كردستان العراق هطول امطار خلال الايام المقبلة؟

رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية يرد على كيم جونغ أون

هل نقل البشير البُندقِيّة من الكتف السعودي إلى الكتف التركي؟!

صور من اعماق المحيط تثير ضجة على تويتر !!

عالم إيراني يترشح للفوز بجائزة مكتشف عام 2017

كوريا الجنوبية تدعو جارتها إلى محادثات رفيعة المستوى

أربع دول خليجية ترفع أسعار الوقود تتصدرها السعودية بنسبة 127%

الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي، وهذه تهمها الـ 12

تحذير من توقف العمليات الجراحية في غزة خلال ايام

إصابة شاب في الفوعة برصاص قناصة المجموعات المسلحة

جهانغيري: المناطق الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات

ماهر حمود: الهجمة على إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية

مستشار للعبادي يكشف الاتفاق على نقاط بين بغداد وأربيل

العراق .. خارطة الامطار المتوقعة لليوم الثلاثاء

توقعات في مصر حول زيادة النمو الاقتصادى والاستثمار الأجنبى بـ 2018

التخلص من 30% من الوزن الزائد بلا رياضة!

خليجي 23 : مواجهة عراقية - إماراتية صعبة اليوم

بعد كسر الجيش السوري لهيبتها.. النصرة تستنجد بميليشيات تركيا لنصرتها!

بينهم الاسد والعبادي.. "داعش" يتوعد رؤوساء دول وحكومات عالمية!

أطباء: أعواد التنظيف القطنية "خطر حقيقي" على الأذن!

أقوى الصور التي تم التقاطها حول العالم خلال عام 2017

الأکثر مشاهدة