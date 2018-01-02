مستشار للعبادي يكشف الاتفاق على نقاط بين بغداد وأربيل

العالم - العراق



وقال احسان الشمري على صفحته الرسمية بالفيسبوك، انه "بناءاً على قبول اربيل بالدستور كحاكم والرغبة بانهاء الازمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة كردستان ازمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات"، مبينا ان "هذه القرارات هي استلام الحدود الدولية مع تركيا وايران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات".

واضاف الشمري ان "اللجنة وضعت اوراق عمل وفق الدستور والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد كردستان (الحكومي – الفني)"، مشيرا الى ان "من ضمن القرارات تشكيل لجنة ثانية لتدقيق اسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة اربيل".



وتابع انه "تقرر توزيع رواتب الموارد المائية"، مشيرا الى ان "القرارات شملت ايضا توجيه دعوة المنتسبين الاتحاديين في كردستان للحضور الى بغداد والاجتماع بهم، كل حسب وزارته".



وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

101