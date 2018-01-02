خليجي 23 : مواجهة عراقية - إماراتية صعبة اليوم

العالم - العراق

ويبحث المنتخب العراقي عن لقبه الأول في البطولة منذ ثلاثة عقود عندما أحرزه للمرة الثالثة والأخيرة في السعودية عام 1988 إلا أنّه سيصطدم بالمنتخب الإماراتي صاحب الخبرة والباحث عن لقبه الثالث.

وسيكون نصف النهائي إستعادة لنهائي "خليجي 21" في البحرين عام 2013 والذي فاز فيه المنتخب الإماراتي 2-1 في الوقت الإضافي.

وقال مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم إنّ مباراة الإمارات في نصف النهائي ستكون صعبة على الجانبين إلا أنّ ما يبعث على الإطمئنان تصاعد مستوى وأداء المنتخب من مباراة لأخرى.

وأضاف: أكملنا تحضيراتنا الخاصة لهذه المواجهة مع المنتخب الإماراتي معتبراً أنّ الأخير هو من المنتخبات المنظمة والقوية ويمتلك مزيجاً من روح الشباب والخبرة المؤثرة ويضم أسماءاً مؤثرة.

ويعوّل العراق على وجوه شابة قدّمت أداءاً جيداً في الدور الأول يتقدمها صانع الألعاب "حسين علي" الذي أُختير أفضل لاعب في المباريات الثلاث للمنتخب العراقي في المجموعة الثانية.

وتصدر العراق مجموعته برصيد سبع نقاط هو الأعلى بين المنتخبات الثمانية المشاركة وفاز المنتخب الأخضر على قطر حاملة اللقب 2-1 واليمن 3-صفر وتعادل إفتتاحاً مع البحرين 1-1.

في المقابل، تضمّ الإمارات لاعبين محترفين أبرزهم أفضل لاعب في آسيا سابقاً "عمر عبد الرحمن".

ويأمل المنتخب الإماراتي في إستعادة بريقه في هذه النسخة لاسيما الهجومي والتهديفي والعبور للنهائي.

وحلّت الإمارات ثانية في المجموعة الأولى خلف سلطنة عمان برصيد 5 نقاط من تعادلين سلبيين مع السعودية والكويت المضيفة وفوز بهدف يتيم على حساب السلطنة أتى من ركلة جزاء.

وإعتبر مدرب "الأبيض" ألبرتو زاكيروني أنّ قلة المعدل التهديفي تعود إلى عدم جاهزية اللاعبين على النحو المطلوب لا سيما عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي العائدين من إصابات قوية حيث يحتاجون إلى المزيد من الوقت لإستعادة مستواهم.

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