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التخلص من 30% من الوزن الزائد بلا رياضة!

التخلص من 30% من الوزن الزائد بلا رياضة!
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

بعد تجارب ودراسة أجراها علماء في جامعة نانيانغ في سنغافورة، بات بالإمكان التخلص من 30% من الوزن الزائد من دون ممارسة أنشطة رياضية.

العالم - منوعات 

ونشرت صحيفة "Small Methods"، الطريقة، التي توصل إليها العلماء والمتمثلة في شرائط لاصقة فيها إبر صغيرة جدا، كل واحدة منها أرق من الشعرة، وتحتوي هذه الإبر الرقيقة على دواء يحول الدهون البيضاء إلى طاقة مستهلكة للدهون.

وأكد العلماء الذين توصلوا إلى هذه الدراسة، أن هذه الطريقة ستساعد في التخفيض من كمية الدواء، الذين يُستخدم عادة للتخلص من الوزن الزائد.

وقال الباحثون الذين أعدوا هذه الدراسة إن "هدفنا كان صنع شرائط لاصقة غير مرئية وغير مكلفة ويمكن للجميع استخدامها بسهولة".

وأثبتت التجارب أن هذه الشرائط اللاصقة استطاعت في اليوم الخامس من استخدامها، تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية وبالإضافة إلى حرق هذه الدهون فإن هذه الشرائط تخفض من معدل الكوليسترول في الدم.

المصدر: نوفوستي

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