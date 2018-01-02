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مساعد وزير الداخلية الايراني: معظم مناطق البلاد تشهد اوضاعا عادية واعمال الشغب في بعض المناطق ستنتهي قريبا
مسؤول محلي ايراني: اعادة افتتاح معبر برويزخان بين ايران والعراق اعتبارا من صباح اليوم
مسؤول محلي ايراني: اعادة افتتاح معبر برويزخان بين ايران والعراق اعتبارا من صباح اليوم.

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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