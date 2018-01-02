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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين عقب اقتحام منازلهم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
الخارجية السورية: لدى دمشق وطيد الثقة بأن ايران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من افشال هذه المؤامرة
الخارجية السورية: دمشق تعلن تضامنها الكامل مع طهران مؤكدة اهمية احترام سيادة ايران وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" في مطلع العام الجديد بشمال وشرق البلاد
أنقرة: نأمل ألا تكون هناك تدخلات أجنبية في الشأن الإيراني
الداخلية الايرانية تؤكد اعادة افتتاح معبري تمرجين وبرويزخان رسميا بين ايران والعراق اعتبارا من صباح اليوم
مراسل العالم: استشهاد 7 مدنيين يمنيين بغارة لطيران العدوان السعودي على سيارة في منطقة عياش بمديرية منبه في صعدة
مساعد وزير الداخلية الايراني: معظم مناطق البلاد تشهد اوضاعا عادية واعمال الشغب في بعض المناطق ستنتهي قريبا
مسؤول محلي ايراني: اعادة افتتاح معبر برويزخان بين ايران والعراق اعتبارا من صباح اليوم
مسؤول محلي ايراني: اعادة افتتاح معبر برويزخان بين ايران والعراق اعتبارا من صباح اليوم.
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش
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