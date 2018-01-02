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ماهر حمود: الهجمة على إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية

ماهر حمود: الهجمة على إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس 'الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة' الشيخ ماهر حمود ان الهجمة الغربية على إيران سببها الموقف الواضح من القضية الفلسطينية ومن المقاومة، وعلى كل الشرفاء أن يكونوا مع الموقف الإيراني في وجه المؤامرة الأميركية- الإسرائيلية- الرجعية.

العالم - إيران

وأعلن المكتب الاعلامي للشيخ ماهر حمود، في بيان، أن حمود اتصل بالأمين العام لـ'المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية' آية الله الشيخ محسن الاراكي 'للاطمئنان عن الأوضاع في إيران'. ونقل عن الاراكي قوله إن 'الأوضاع في إيران أفضل بكثير مما ينقله الإعلام، وان بعض المطالب المحقة يجري التجاوب معها وتأمينها، أما الشغب فواضح انه تدخل أميركي أعلنه الرئيس ترامب بشكل وقح وبعض الدول العربية الأخرى'.

وأشار المكتب الاعلامي إلي ان حمود أبدي من جهته 'استنكاره لأعمال الشغب'، معتبرا أن 'الموقف الإيراني الرسمي سليم اذ انه يسمح بالمظاهرات، ولكن يؤكد بأن الشغب مرفوض'.

المصدر: وكالة إرنا

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