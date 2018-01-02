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تحذير من توقف العمليات الجراحية في غزة خلال ايام

تحذير من توقف العمليات الجراحية في غزة خلال ايام
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

حذر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، من توقف العمليات الجراحية وعدد من الخدمات في المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة؛ بسب النقص الحاد في المستهلكات الطبية، والأدوية الأساسية

 

وقال القدرة في تصريحٍ مساء الاثنين: إن العمليات الجراحية، وعددا من الخدمات في المستشفيات، والمراكز الصحية، في قطاع غزة، ستتوقف خلال أيام؛ بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية، والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية.

وكانت شركات النظافة العاملة في مستشفيات القطاع أعلنت الإضراب قبل أيام إثر عدم تلقيها رواتب منذ أربعة أشهر، قبل أن تعلق إضرابها بعد تعهد وزير الصحة بدفع جزء من مستحقاتهم.

وتعاني الوزارات العاملة في غزة، من عدم وجود موازنات تشغيلية لها، منذ استلام الحكومة مهامها في القطاع في ضوء حل حركة حماس اللجنة الإدارية في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن تفاهمات المصالحة مع حركة فتح.

وتماطل الحكومة في حل أزمات القطاع، بما فيها الإجراءات العقابية التي فرضتها في أبريل/نيسان الماضي، وشملت تقليص الكهرباء، والأوية والعلاج في الخارج وخصومات الرواتب والإحالة للتقاعد.

المركز الفلسطيني للإعلام

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