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مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال

الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي، وهذه تهمها الـ 12

الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي، وهذه تهمها الـ 12
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاحتلال مساء الاثنين، تمديد اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها 8 أيام، بعدما قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 لائحة اتهام رسمية ضدهما، ولكن ما هي هذه التهم؟

العالم - فلسطين المحتلة

الاحتلال اتهم عهد (17 عاما) بمهاجمة ضابط وجندي في 15 من الشهر الماضي بالإضافة إلى 5 أحداث أخرى ادعى أنها هاجمت فيها أفراد قوات الأمن، وألقت باتجاههم الحجارة، واعترضت عملهم والمشاركة في "أعمال شغب".

كما تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي والدة عهد، بسبب مشاركتها في "حادث الاعتداء" ومشاركتها في حادث آخر في 8 من الشهر الماضي، وبـ"التحريض" على فيسبوك.

وهذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها محكمة الاحتلال اعتقال الفتاة التميمي ووالدتها وابنة عمها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر 19 ديسمبر الماضي الطالبة في الثانوية العامة عهد التميمي، وفي عصر اليوم نفسه اعتقلت والدتها التي كانت في زيارة لها بمركز شرطة قرب القدس.

والتميمي ولدت في مارس عام 2001، ولفتت أنظار العالم بتحديها جنودَ الاحتلال الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان، في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح غرب رام الله بأغسطس من عام 2012.

وعادت التميمي لتتصدّر صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بتصديها للجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا منزلها هذا الشهر، ما أدى إلى اعتقالها.

المركز الفلسطيني للإعلام

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