لمحة عن وزير الصناعة السوري الجديد

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محمد مازن علي يوسف من مواليد ريف دمشق ١٧/٥/١٩٦٩، حاصل على إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق عام ١٩٩١.

– شَغل يوسف منصب مفتش معاون في الجهاز المركزي للرقابة المالية ١٩٩٣ – ١٩٩٧.

– مفتش في الجهاز المركزي ١٩٩٧ – ٢٠٠٣.

– مفتش أول في الجهاز المركزي ٢٠٠٣.

– معاون مدير إدارة مراجعة الحسابات ورقابة الكفاية الاقتصادي الخامس /قطاع المصارف و التأمين/ ١-٥-٢٠٠٥.

– مدير إدارة التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية ٧-١٠-٢٠١٢.

– وكيلا للجهاز المركزي للرقابة المالية المشرف على القطاع العام الإداري ١٧-٥-٢٠١٣.

-رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية ١٨-٨-٢٠١٦.

وزير الصناعة ١-١-٢٠١٨.

جديرٌ ذكرهُ أن الوزير محمد مازن يوسف شارك بدورات تدريبية عديدة مسبقا حول تقييم الأداء و الرقابة الإقتصادية وجودة العمل.

المصدر : شام تايمز

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