لمحة عن وزير الصناعة السوري الجديد

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محمد مازن علي يوسف من مواليد ريف دمشق ١٧/٥/١٩٦٩، حاصل على إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق عام ١٩٩١.
– شَغل يوسف منصب مفتش معاون في الجهاز المركزي للرقابة المالية ١٩٩٣ – ١٩٩٧.
– مفتش في الجهاز المركزي ١٩٩٧ – ٢٠٠٣.
– مفتش أول في الجهاز المركزي ٢٠٠٣.
– معاون مدير إدارة مراجعة الحسابات ورقابة الكفاية الاقتصادي الخامس /قطاع المصارف و التأمين/ ١-٥-٢٠٠٥.
– مدير إدارة التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية ٧-١٠-٢٠١٢.
– وكيلا للجهاز المركزي للرقابة المالية المشرف على القطاع العام الإداري ١٧-٥-٢٠١٣.
-رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية ١٨-٨-٢٠١٦.
وزير الصناعة ١-١-٢٠١٨.
جديرٌ ذكرهُ أن الوزير محمد مازن يوسف شارك بدورات تدريبية عديدة مسبقا حول تقييم الأداء و الرقابة الإقتصادية وجودة العمل.
المصدر : شام تايمز
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