ماذا تعرف عن وزير الإعلام السوري الجديد ؟

العالم - سوريا

عماد عبدالله سارة، من مواليد عام ١٩٦٨ وحاصل على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق عام ١٩٩٣.

– شغَل سارة منصب مدير الأخبار في قناة “الدنيا”.

– مديراً عاماً للإخبارية السورية ٢٠١١ – ٢٠١٦.

– مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون ٢٠١٦ – ٢٠١٧.

– #وزير_الإعلام ١-١-٢٠١٨.

جديرٌ ذكرهُ أن الوزير سارة أول من طَبّق نظام البصمة لدوام العاملين في الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون و لاحق العديد من الملفات الحساسة منها الحرص على عودة الأرشيف التلفزيوني السوري لمكتبته.

وكان الفيديو الذي انتشر مؤخراً لسارة في حديث له بمجلس الشعب أمام لجنة الحسابات و الموازنة قد حقق الكثير من التفاعل الإيجابي، وذلك بسبب الشفافية المُطلقة التي امتلكها بالكلام عن واقع الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون.

المصدر : شام تايمز

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