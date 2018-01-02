منظمة سلام: أحكام الإعدام في البحرين والسعودية غير عادلة

العالم - البحرين

قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إنّها تعيب وتعارض وترفض أحكام الإعدام التي تصدر عن المحاكم البحرينية والسعودية لأسباب سياسية أو جنائية ولا سيما أنّها تأتي عبر محاكمات غير عادلة وكعقوبة للمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي المعارض للنظام.

نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الشيخ نمر باقر النمر في العاصمة الألمانية برلين، تطرق إلى أحكام الإعدام التي نُفّذت بحق ثلاثة مواطنين في البحرين بداية العام الماضي وإلى إعدام الشيخ نمر النمر وضحايا التعذيب في القطيف.

وأكد المحافظة على أنّ حكومة الإعدام تشكل مخالفة صريحة للإتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها حكومتا البحرين والسعودية وخاصةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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