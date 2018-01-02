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الإستثمار الأجنبي بمحافظة فارس يفوق التقديرات بـ300 مليون دولار

الإستثمار الأجنبي بمحافظة فارس يفوق التقديرات بـ300 مليون دولار
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مساعد تنسيق الشؤون الإقتصادية وتنمية المصادر بمحافظية فارس (جنوب)، انه حسب توقعات منظمة الإستثمار والمساعدات التقنية والإقتصادية في إيران، ان حصة هذه المحافظة من الإستثمارات الأجنبية ستكون 555 مليون دولار لهذا العام لكن الاحصائيات أظهرت أنها فاقت التقديرات بـ300 مليون دولار.

العالم - إيران

وأضاف 'يد الله رحماني' اليوم الثلاثاء، انه 'منذ بداية العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس 2017) تم استقطاب 855 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية الى محافظة فارس لحد الآن'.

وأوضح رحماني، ان الحصة الأكبر من الإستثمارات الأجنبية كانت في مجال تأسيس محطات الطاقة الشمسية وإنشاء المصانع المنتجة للتجهيزات والمعدات الخاصة بهذه المحطات.

وقال، انه كان من المأمول بلوغ الإستثمارات الأجنبية الى هذه المحافظة حتي نهاية العام الإيراني الجاري، مليارين دولار وعلى هذا الأساس، فان المعنيين بهذا المجال، في حال التخطيط لتحقيق هذا الهدف وفي هذا الصدد فقد تم عقد العديد من الإجتماعات مع الراغبين في الإستثمار.

وفي سياق تيسير عملية الإستثمار، أردف، انه تم اختيار 83 مشروعا باستثمارات تقدر بـ 18 مليونا و200 ألف دولار من بين 162 حزمة استثمار مقترحة (بما يزيد عن 64 ألف مليار تومان من الاستثمارات المقدرة) (الدولار يعادل 3600 تومان). وتم تقديم هذه المشاريع الى منظمة الإستثمار والمساعدات التقنية والإقتصادية في إيران.

المصدر: وكالة إرنا

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