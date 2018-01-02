جام جم: صدرنا رحب تماماً لتحمل الانتقادات ولكن لا للفوضى

وأبرزت صحيفة اطلاعات "بالتعاون بين الحكومة والشعب يمكن حل المشاكل وتجاوز الصعاب" ونقرأ في صحيفة سياست روز"عشرات القتلى و الجرحى من المدنيين بغارات سعودية على مأرب" وعنونت في صحيفة رسالت "اليمن يوجه صفعة قوية اخرى لآل سعود" ومن صحيفة جوان"طائرات عمودية امريكية تقوم بنقل "الدواعش" بشرق سوريا" ونقرأ في صحيفة جمهوري اسلامي "على القوات الامريكية الانسحاب من الاراضي العراقية".

وكتبت صحيفة جوان في افتتاحيتها عن "تغيير النظام، هدف ثابت في السياسة الامريكية ازاء ايران" ونقرأ: امريكا تتحرك و منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران في مسار تحقيق هدف تغيير النظام الاسلامي في بلادنا وذالك باساليب مختلفة فمرة عبر تهديدات التدخل العسكري المباشر وتارة بالحظر والعقوبات الاقتصادية واخرى عبر محاولة التاثير على الداخل في ايران. ويبدو ان ترامب يراهن على هذا الخيار الاخير اليوم رغم انه خيار ثبت فشله الذريع على مدى اربعة عقود...