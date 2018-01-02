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الجيش السوري وحلفاؤه يدخلون التلول الحمر قرب بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي ويرفعون العلم السوري فوقها
وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 9 ملايين مواطن يشرفون على الدخول في مرحلة المجاعة حسب تصنيفات برنامج الغذاء العالمي
وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 9 مليون مواطن يشرفون على الدخول في مرحلة المجاعة حسب تصنيفات برنامج الغذاء العالمي
مراسلة العالم: مقتل مسؤول مايسمى"لواء المجاهدين"التابع لـ"فيلق الشام" (علاء نجار)بانفجار في سيارته ببلدة الدانا في ادلب
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قريتي "رسم شم الهوا" و "الزرزور" في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين عقب اقتحام منازلهم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
الخارجية السورية: لدى دمشق وطيد الثقة بأن ايران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من افشال هذه المؤامرة
الخارجية السورية: دمشق تعلن تضامنها الكامل مع طهران مؤكدة اهمية احترام سيادة ايران وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" في مطلع العام الجديد بشمال وشرق البلاد
أنقرة: نأمل ألا تكون هناك تدخلات أجنبية في الشأن الإيراني
اليمن.. ردود افعال شعبية وحكومية ازاء استمرار العدوان
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الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش
والان ننتقل الى اليمن الذي ما يزال يعاني من مواصلة العدوان السعودي استهداف اليمنيين.. الامر الذي اثار ردود افعال شعبية وحكومية منددة كبيرة، تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
#اليمن
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